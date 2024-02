Chi è Francesco Calzona | quasi nuovo allenatore del Napoli L’ex vice di Sarri verso il doppio incarico

(Di lunedì 19 febbraio 2024), 19 febbraio 2024 - Chi pensava che la rete firmata da Cyril Ngonge, la prima in azzurro, allo scadere di-Genoa avesse salvato la panchina di Walter Mazzarri sembra destinato a essere presto contraddetto: addirittura prima dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. La decisione, nell'aria dalla giornata di domenica, è stata presa da Aurelio De Laurentiis, che ha anche scelto il nome del successore del tecnico toscano. Anche in questo caso si tratterebbe di un ritorno a Fuorigrotta: quello di, storicodi Maurizio, nonché attuale ct della Slovacchia. Questa carica in realtà non andrebbe persa dall'di Vibo Valentia, che da qui a giugno incasserebbe il via libera della propria ...

La Digos identifica chi porta fiori a Navalny e chi grida Italia antifascista, Piantedosi minimizza: 'E' capitato anche a me': Un po' come il ministro Francesco Lollobrigida, cognato di Meloni, che preferì non dire nulla su ... la lotta contro la tirannide e per la democrazia proseguirà Piantedosi scherza: 'A chi non è ...

Eurovision 2024: ecco gli 8 big in finale a Una Voce per San Marino. Ci sono i Jalisse e (forse) Loredana Berté: ... Aimie Atkinson La Rua Aaron Sibley Pago Wlady con DJ Jad, Corona & Ice MC Marcella Bella - 'Chi ... saranno in 7 a contendersi il biglietto per la finale: Alessia Felici , Francesco Mariani , Giulia B ,...

Iniziative. Un 'Colle' per le fragilità delle famiglie: Papa Francesco, con l'esportazione apostolica Amoris Laetitia , ha invitato la Chiesa ad andare incontro a chi è nella sofferenza, alle famiglie ferite. Noi cerchiamo di farlo". "In un periodo ...