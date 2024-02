Chi è Francesco Calzona | il successore di Mazzarri al Napoli | al suo fianco Hamsik

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 19 febbraio 2024) E’ arrivata agli sgoccioli l’avventura di Waltersulla panchina del. Dopo una serata di riflessione, il presidente De Laurentiis ha deciso per il nuovo ribaltone in panchina. Il cambio di allenatore non ha portato i frutti sperati, anzi la situazione con l’ex Reggina è addirittura peggiorata: la squadra gioca male ed i risultati non sono all’altezza. Uno dei punti più bassi è stato raggiunto proprio contro il Genoa e il 9ª posto non è accettabile per una squadra campione d’Italia. In 24 partite la squadra ha collezionato appena 36 punti e ha vinto solo 10 volte. Il distacco dalla zona Champions è di 9 punti e le speranze di rimonta sono sempre più ridotte al lumicino. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di affidare la panchina a, attuale commissario tecnico della Slovacchia ...