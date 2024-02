Chi è Alfa | che rivendica il suo non essere cool né straordinario

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ha raggiunto il successo nazionale con il brano bellissimissima <3, che è diventata un tormentone, sul web fa impazzire una foltissima schiera di giovanissimi, eppure Andrea De Filippi (in arte) non potrebbepiù lontano dall’immagine classica della popstar: mantiene un basso profilo, si affida a un’etichetta indipendente – la Artist First -, il suo look non è affatto pensato per sorprendere. “A me non interessauna star, macredibile live”, ha dettoin una intervista a Vanity Fair. “Mi interessa poterun artista. Fare musica in maniera viscerale, come un bisogno. Per star bene con me stesso, non per numeri”. La musica, per, è stata un dono che gli ha permesso di superare la sua profonda timidezza. “Da adolescente ho subìto ...