Che spettacolo | il gran finale Il Carnevale saluta i suoi devoti | a San Sisto una sfilata super

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La fantasia al potere, i colori come protagonisti e la voglia di divertirsi come assoluta sovrana della giornata. Ildi San2024 non ha deluso le aspettative nemmeno in questa suaextralimite, visto che abbiamo già un piedino ben dentro la quaresima. La voglia di stare insieme e gioire della libertà della festa è stata tale da consentire di godersi una appagante giornata in cui sole ehanno davvero scaldato i cuori. Di tutti, ma specialmente dei bambini. La kermesse, orgoglio delde quartiere perugino – evento che tra l’altro ha tagliato il traguardo dei 43 anni – ha riempito di voci e coriandoli le strade. Entusiasmante e sorprendente, come sempre, ladei carri allegorici realizzati dai cinque rioni del quartiere grazie al fondamentale ...