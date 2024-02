Champions League in tv | orari e dove vedere gli ottavi Tocca a Inter e Napoli

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Bologna, 19 febbraio 2024 - Riparte lacon il secondo turno dell’andata deglidi finale. In campo le altre due italiane dopo la Lazio, vittoria uno a zero sul Bayern Monaco, con l’e ilche vivranno uno scontro Italia-Spagna fondamentale anche per il ranking Uefa e fornire alla Serie A la quinta squadra nella rinnovatadel prossimo anno. Si chiude l’andata con le restanti quattro partite in calendario tra le giornate di martedì 20 febbraio e mercoledì 21 febbraio e l’Italia proverà a piazzare altri due colpi. Nerazzurri in casa contro l’Atletico Madrid di Simeone eal Maradona contro il Barcellona di Xavi: sfide stellari e di livello. Il programma Chissà se il secondo posto nel girone sarà foriero di cose ...

La UEFA Champions League, meglio nota come Champions League , semplicemente Champions o con l'acronimo UCL, è la più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA. La denominazione di Champions League sostituì nel 1992 quella storica di Coppa dei Campioni propriamente detta e istituita nel 1955. Fin dalla prima edizione e per i successivi trentacinque anni, tale torneo ha contemplato esclusivamente doppi turni ad eliminazione diretta e la partecipazione delle sole società vincitrici delle varie massime divisioni nazionali; negli anni novanta i requisiti per accedere alla manifestazione furono rivisti ed ampliati, inizialmente a beneficio di alcune squadre giunte seconde nel proprio campionato e in seguito includendo anche le terze e le quarte classificate, in base alla classifica della UEFA della nazione di appartenenza. Inoltre, dal 1991 sono state introdotte una o più fasi a gironi.

