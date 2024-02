Champions | l’Atletico di Simeone spaventa | ma i bookie dicono Inter Lautaro per agganciare Cruz e Adriano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Sei partite per arrivare a Wembley, per giocarsi un’altra finale con più esperienza e consapevolezza. Parte domani il cammino dell’...

Tutto pronto per Inter-Atletico Madrid , match di andata degli ottavi di finale di Champions League 2023 / 2024 , in programma martedì 20 febbraio alle ... (sportface)

Chi è Francesco Calzona, l'ex venditore di caffè chiamato a risollevare il Napoli con Marek Hamsik: ... nell'andata degli ottavi di Champions League. Oltre a Calzona, ... preparatore atletico durante la gestione Spalletti culminata con ... De Laurentiis e l'incontro con Calzona De Laurentiis dovrebbe ...

Inter - Atletico Madrid, probabili formazioni: Lautaro a caccia di Adriano: Si avvicina l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Mazzarri sta per dirigere l'ultimo allenamento. Oggi la decisione definitiva su Calzona (Sky): ...questa decisione avrebbe preso corpo dopo la sfida di Champions ...scelta di far tornare Sinatti Nello staff di Calzona ci saranno l'... e Francesco Sinatti come preparatore atletico, già ex Napoli con ...