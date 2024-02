Challenger Bengaluru 2024 | Stefano Napolitano torna alla vittoria di categoria dopo più di sette anni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Da Ortisei 2016 apassa sostanzialmente un mondo, ma abasta anche togliersi questa soddisfazione. Ildi(più conosciuta come Bangalore), in India, è suo: un colpo non da poco per il biellese, la cui forma era già comunque nota per essere di particolare livello in queste settimane. Importante anche il complesso degli avversari battuti, per buona misura. Eliminato al primo turno l’australiano Dane Sweeny per 6-3 6-3, ha poi estromesso il canadese Vasek Pospisil, un ottimo passato alle spalle, per 6-4 4-6 6-4. Ai quarti è arrivata la rimonta sul tunisino Moez Echargui per 6-7(5) 6-4 6-4, quindi il successo sul padrone di casa Sumit Nagal per 7-6(2) 6-4. All’ultimo atto è riuscito a imporsi di nuovo in recupero sul sudcoreano ...