Cgil resta compatta contro le intimidazioni | “Le scritte non ci fermano”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRespinge con forza ee coesaqualsiasi tentativo di intimidire o spaventare il proprio impegno, lache, in una conferenza stampa questa mattina, ha incontrato la stampa per commentare leoffensive da parte di gruppi No Vax apparse nella giornata di sabato mattina davanti alla sede della patronato in Corso Garibaldi a Salerno. Lesono state oscurate con le bandiere dellaproprio a voler rimarcare l’impegno del sindacato a ripudiare qualsiasi attacco. “Il vaccino uccide”, “servi nazisti”, sono alcune dellecomparse sui muri del condominio in pieno centro a Salerno dove ha sede il Patronato Incadi Corso Garibaldi ai civici 29 e 31. In tanti hanno mostrato ed ...