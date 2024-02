Centrodestra | vertice sui candidati | le tensioni per il terzo mandato

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il confronto in maggioranza sulla possibile riforma. La Lega ora rivendica il candidato sindaco a Cagliari, mentre Forza Italia resista sulla Basilicata per il bis di Bardi

La soluzione ancora non è stata annunciata, ma l'incontro tra i leader del centrodesta ha iniziato a sbloccare lo stallo sulla candidatura del ... (ilfogliettone)

Milano, 16 gen. (askanews) – Venti minuti di colloquio, ma soluzione che ancora non arriva. Prosegue lo stallo nel centrodestra sulla Sardegna e ... (ildenaro)

Venti minuti di colloquio, ma soluzione che ancora non arriva. Prosegue lo stallo nel centrodestra sulla Sardegna e le Regionali, nonostante Giorgia ... (ilfogliettone)

Ursula von der Leyen annuncia la sua ricandidatura alla guida della Commissione UE: ...del PPE e ciò avverrà con una votazione al congresso elettorale del gruppo di centrodestra europeo ...europea Ursula von der Leyen si è recata nuovamente l'Italia questo fine settimana per il vertice ...

La fiction su don Gallo inabissata. Ma dal Pd: ... è stata la censura di TeleMeloni, alias la Rai guidata dal centrodestra (ma mica tanto, un ... Tutto in realtà si è bloccato per problemi legati alla produzione, al budget e ai cambi di vertice (e ...

Summit su terzo mandato e regionali: Si cerca una mediazione. Il centrodestra apre il confronto per evitare la conta in Senato sull'emendamento della Lega che ... Domani, martedì 20 febbraio, è in programma un vertice tra le delegazioni di ...