Centrale 118 senza pace a Bologna | dopo gli avvelenamenti pilota colpito da infarto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 febbraio 2024), 19 febbraio 2024 - Ladel 118 Emilia Est sembra non averei presuntiper i quali un operatore è indagato, ora undell’elisoccorso è statoda un arresto cardiaco. L’uomo, 58 anni, si è sentito male sabato sera, intorno alle 20, mentre si trovava nella sede della. Ilera regolarmente in servizio, ma non in volo, in attesa di una eventuale chiamata, quando è stato colto dal malore. Gli infermieri e i medici presenti lo hanno immediatamente soccorso, ma in quel momento l’angiotac non era libera in quanto utilizzata per un’altra persona colpita da arresto cardiaco. Ilè stato subito trasferito al Sant’Orsola dove è tuttora ricoverato ma le ...