C' è stato un segnale importante | Laura e Teodolinda | cos' è successo dopo l' apertura del pacco 10

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Affari Tuoi non tradisce mai le aspettative. Nella puntata andata in onda ieri sera, domenica 18 febbraio, è l'Umbria protagonista cone mamma. Di fatto la partita scivola via in modo trionfale. Fatti fuori tutti i pacchi rossi, la concorrente è arrivata all'ultimo giro con il10 in mano e con da un lato 200mial euro e ilblu da 75 euro dall'altro. Una condizione ideale per cercare di portare a casa il bottino pieno. E invece le cose sono andate all'esatto opposto.infatti ha accettato l'offerta da 45mila euro del dottore, salvo poi scoprire che tra le mani aveva i 200mila euro. A questo punto in tanti da casa hanno fatto notare un retroscena piuttosto curioso sulla partita diad Affari Tuoi. Infatti la concorrente ha pescato il sesto ...