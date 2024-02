Cavalcata Sinner | il n 1 può arrivare nel 2024

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Janniknon si ferma più. Vince anche a Rotterdam battendo in due set Alex De Minaur: 7-5, 6-4 il punteggio in 2h06'. Quindicesimo successo consecutivo dell'anno e secondo trionfo dopo gli Australian Open.da domani sarà aritmeticamente n°3 del ranking, scavalcando Daniil Medvedev con la possibilità di salire ancora nel ranking. Con la vittoria di oggi Jannik è sicuro dia una dotazione di 8.270. Ovvero 1105 meno di Alcaraz e 1.585 da Djokovic.E' l'ennesima pagina di storia scritta dall'altoatesino. Una partita sempre in mano del tennista azzurro. Il primo set si sblocca al quinto gioco. Dopo due turni di servizio a testa arriva il break:aggressivo negli scambi, costringe il rivale a un paio di errori e sale 15-30. Guadagna la palla break con una variazione di ritmo e va a segno con il ...

Roger Federer (Basilea, 8 agosto 1981) è un ex tennista svizzero.

Sinner scoppia a ridere dopo la battuta di Mattarella sulla finale: "Devo confidarle una cosa" Fanpage.it

Sinner vince gli Australian Open: il percorso di Jannik verso il titolo e lo speciale Sky Sky Sport

Jannik Sinner sorpassa Medevedev ed è 3° nel ranking ATP! Ora è caccia ad Alcaraz…: Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 500 di Rotterdam, sconfiggendo l'australiano Alex de Minaur in due set. Il tennista italiano ha proseguito la propria cavalcata e ha toccato quota quindici success ...

Atp 500 Rotterdam, Sinner si laurea campione: da domani sarà numero 3 al mondo: Sedicesima finale nel circuito maggiore, dodicesimo trionfo. Reduce dalla straordinaria cavalcata all’Australian Open, Jannik Sinner allunga la sua striscia vincente aggiudicandosi il titolo all’Atp ...

Sinner-Raonic all'ATP Rotterdam in diretta live: in palio la semifinale, dove vedere in TV e streaming la partita di tennis: Continua a regalare fortissime emozioni anche il torneo di Rotterdam, in cui sono tre gli italiani impegnati. Tra questi, anche Jannik Sinner, che disputa per la prima volta un torneo dopo la preziosi ...