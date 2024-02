Cau | boom di ingressi | Cisti e ferite lievi | così alleggeriamo i pronto soccorso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ferrara, 19 febbraio 2024 – L’ambulatorio, le poltroncine, magari lo stetoscopio al collo e sul volto il sorriso. E’ notte, sono scoccate da poco le 24, al centro d’assistenza urgenza (Cau) a San Rocco, in città. Il medico Luigi Colasanto e l’infermiera Priscilla Tatullo sono già lì da un po’, il turno sta per cominciare. Gli strumenti accesi, la stampante pronta a far uscire il primo referto nel silenzio ovattato dello studio. Fanno parte di una squadra di colleghi che opera nelle strutture. Obiettivo, alleggerire i, soprattutto quello di Cona che spesso viene preso d’assalto magari sotto la spinta della coda dell’influenza. Funziona, lo dicono i numeri. Dall’apertura dei Cau, San Rocco ha accolto 11.300 pazienti. La struttura di Comacchio, oltre 3.300. A Copparo hanno superato la soglia dei 2.300. Portomaggiore, oltre 600. In totale ...