Catania | operazione “Non solo pane” | i nomi degli arrestati

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Pubblicato il 19 Febbraio, 2024 Il 19 febbraio 2024, in esito alle attività investigative coordinate da questa Procura Distrettuale, i Carabinieri del Comando Provinciale di, supportati da personale specializzato del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi e dalla C.I.O. del XII Reggimento Carabinieri Sicilia, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale etneo, nei confronti di 9 persone (8 in carcere ed una agli arresti domiciliari), in relazione ai reati di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, in maniera reiterata ed in concorso tra loro. Le indagini, che si pongono quale prosecuzione dell’“koala” (del 2021, che aveva consentito di individuare l’esistenza di un sodalizio criminoso finalizzato allo spaccio di ...