Castiglion Fiorentino | l’inaugurazione dei giardini

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Arezzo, 19 febbraio 2024 – “Riconsegniamo alla cittadinanza idi piazza Matteotti, il biglietto da visita della città che fa da cornice all’accesso principale al centro storico”. Così il vice sindaco Devis Milighetti, che ha anche la delega ai Lavori Pubblici, in vista della riapertura di questo spazio diventato negli anni il cuore pulsante della vita socialeese che aggiunge “purtroppo, per una molteplicità di circostanze, i lavori si sono protratti più del dovuto, e di questo ce ne scusiamo, ma l’importante era garantire lavori adeguati, duraturi nel tempo e in linea con le spese preventivate”. I lavori aierano previsti su tre step. Il primo ha riguardato la messa in sicurezza del muro di cinta e del “Belvedere” con apposita ringhiera di delimitazione; il secondo ha riguardato la ristrutturazione della ...