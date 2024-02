Castel Volturno | accusa malore in un ristorante | salvato da carabiniere libero dal servizio

(Di lunedì 19 febbraio 2024). Stava trascorrendo un pomeriggio tra amici presso ildi uno dei lidi del litorale domitio, a, quando hato une un principio di soffocamento. Il 59enne ha chiesto aiuto cercando di attirare l’attenzione dei presenti, senza riuscire a emettere alcun suono e cadendo a terra dopo pochi istanti. Sul posto,dal, c’era un Appuntato dei carabinieri che resosi conto della gravità della situazione è prontamente intervenuto in soccorso dell’uomo. Le immediate manovre, prima tese a rimuovere l’ostruzione che gli impediva di respirare, e poi a rianimare il malcapitato, hanno permesso di scongiurare il peggio e di fargli riprendere coscienza. L’ambulanza, fatta intervenire sul ...

Olivera ha firma to autografi ai tifosi fuori Castel Volturno, mostrando sorpresa alla domanda sul possibile esonero di Mazzarri . CALCIO Napoli – ... (napolipiu)

Mazzarri ha diretto l’ultimo allenamento a Castel Volturno prima dell’addio al Napoli . Andando via ha salutato i tifosi: “Un saluto a ... (napolipiu)

De Laurentiis protagonista assoluto di giornata: Niente tappa a Castel Volturno , ecco cosa sta accadendo in queste ore. Il patròn del Napoli è a ... (spazionapoli)

Calcio Napoli, ufficiale: Francesco Calzona è il nuovo allenatore: Mazzarri ha guidato nel primo pomeriggio a Castel Volturno l'allenamento della squadra senza che gli fosse stato comunicato nulla relativamente alle decisioni della società. Bocche cucite per i ...

Massimo Ugolini, l'eroe di giornata tra Stakanov e la sobrietà anglosassone: Dieci ore in piedi tra Castel Volturno e il Britannique, senza sbavature anche se sempre più stanco. De Laurentiis lo ha premiato con l'intervista Massimo Ugolini, l'eroe di giornata tra Stakanov e la sobrietà anglosassone ...

Ribaltone Napoli, c'è Calzona: A quanto pare De Laurentiis, che a Castel Volturno non c'è mai andato, ha avuto bisogno di un po' di tempo in più per discutere l'ingaggio di Calzona. Il quartier generale è stato l'Hotel Britannique.