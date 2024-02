Caso Regeni | Renzi e Gentiloni saranno testimoni nel nuovo processo

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il presidente della Repubblica egiziana, Abdel Fattah al-Sisi, l'ex premier italiano Matteoe l'ex ministro degli Esteri, Paolo. E ancora: Marco Minniti, ex responsabile dell'autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, i tre capi dei servizi segreti che si sono succeduti nel tempo e l'allora segretario generale della Farnesina, Elisabetta Belloni, oltre all'amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi. Sono questi alcuni dei nomi presenti nelle liste dei testi depositate dalle parti nell'ambito dela carico di quattro 007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio, che si apre domani davanti alla prima Corte d'Assise di piazzale Clodio.

