Caso Pozzolo | schiacciante la testimonianza del caposcorta

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 19 febbraio 2024) . Ecco chi è la terza persona ad aver toccato l’arma Secondo quanto pubblicato dal quotidiano La Stampa, ladeldi Delmastro inchioderebbe, senza lasciare alcun margine al deputato di Fratelli d’Italia. L’arma di“è sempre stata in mano” a lui. La Stampa, ripotando gli atti di indagine aggiunge che “, spaventato e sorpreso, ha come lasciato cadere la pistola sul tavolo. Mi sono assicurato di allontanarlo dall’arma per soccorrere il ferito (Campana, ndr) che inveiva: ‘Mi hai sparato, almeno chiedimi scusa’” “Istintivamente l’ho presa in mano per evitare che urtasse il tavolo”, spiega Morello e aggiunge “essendo ancora calda e fumante ho percepito il calore sulla mano e l’ho appoggiata sul piano del tavolo”. Ai carabinieri Morello avrebbe dunque detto: “Mi ...