Caso Pozzolo | la ricostruzione del caposcorta di Delmastro inchioda il deputato

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Sarebbe stata “in mano a” l’arma deldi Fratelli d’Italia da cui è partito il colpo che la notte di Capodanno, a Rosazza (Biella), ha ferito Luca Campana. Quest’ultimo, 31 anni, è il genero di Pablito Morello,del sottosegretario alla Giustizia, Andrea. Ed è stato proprio l’ispettore della polizia penitenziaria Pablito Morello, come raccontato dal quotidiano La Stampa, a dare una precisa versione dei fatti agli inquirenti. Nelle sue parole, contenute negli atti dell’indagine in corso a carico di Emanuele, c’è unaparticolareggiata della scena dopo lo sparo. Ildiera “l’unico a fianco a lui (, ndr.) dal lato sinistro, in piedi al di sopra del ...

Miss mamma Italiana: a Federica di Sumirago la vittoria delle selezioni di Varese: ... per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di ... "Miss Mamma Italiana Gold Sprint" MONICA TONETTI, 54 anni, sarta, di Lonate Pozzolo (VA), mamma di ...

'L'arma sempre in mano a Pozzolo'. Il caposcorta di Delmastro allo scoperto: Caso Pozzolo, il caposcorta di Delmastro svela dettagli inediti Continua l'inchiesta sul famoso sparo di Capodanno alla festa a Rosazza, che ha coinvolto il deputato di FdI Emanuele Pozzolo in quanto ...

Sparo di Capodanno a Rosazza, il capo scorta di Delmastro: "Pistola sempre nelle mani di Pozzolo": ...08 Delmastro in Procura per festa di Capodanno a Rosazza: "Sto bene, testimoniato in clima sereno" VIDEO - 09 - 01 - 24 14:30 Caso Pozzolo, Delmastro e Zappalà sentiti in Procura per festa di ...