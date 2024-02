Caso Cella | la telefonata di 28 anni fa | ecco cosa diceva la donna misteriosa

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Chiavari (Genova), 19 febbraio 2024 - Unache arriva da lontano, nelNada. Esattamente dal 9 agosto 1996. Sono trascorsi tre mesi e tre giorni dall’omicidio della segretaria 25enne di Chiavari (Genova). Una, rimasta anonima, chiama Marisa Bacchioni, la mamma del commercialista Marco Soracco. Proprio in quello studio, dove lavorava, Nada rimarrà vittima di una furia cieca, che ancora oggi resta senza un nome. Il 1 marzo si capirà se questo giallo sarà archiviato per sempre o si arriverà al processo per Annalucia Cecere, che si professa innocente. Ladel 9 agosto 1996 Latelefona alla signora Bacchioni e racconta: “Venivo giù in macchina, ha capito?”. L’interlocutrice risponde di sì. “L’ho vista che era sporca, ha infilato tutto nel ...

Il processo per la morte di Nada Cella si riapre dopo 28 anni. Inizia l’udienza preliminare davanti al giudice Angela Nutini. In ballo, l’eventuale ... (thesocialpost)

