Casi di pertosse in provincia di Taranto L’Asl invita a vaccinarsi

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Tarantini Time QuotidianoA seguito di alcunilocali segnalati disul territorio, si è tenuto stamane un incontro con le redazioni in direzione generale. Sono intervenuti il direttore generale, Gregorio Colacicco e il direttore sanitario Aldo Minerba; Michele Conversano, direttore del dipartimento di prevenzione; Emilio Stola, direttore di ostetricia e ginecologa del Santissima Annunziata; Valerio Cecinati, direttore di pediatra e oncoematologia pediatrica; Giovanni Buccoliero, direttore di malattie infettive del Moscati e Raffaele Gurrado, pediatra di libera scelta, rappresentante di categoria. Idievidenziati in Aslsono quattro, due in età infantile e due in adulti a rischio per fattori concomitanti. I direttori hanno dunque lanciato un appello ai genitori, ...

Il morbillo è tornato: Boom di casi nel Lazio: In seguito all'aumento dei casi di morbillo, la Regione ha emanato una circolare dettagliata a ... per cui viene detta infantile, come la rosolia, la varicella, la pertosse e la parotite. Il contagio ...

Neonata muore dopo 15 giorni per mix pertosse - Vrs. L'importanza del vaccino per le donne in gravidanza: Il vaccino contro la pertosse, disponibile dal 1961 e gratutitamente dal 2002 nel nostro Paese, avrebbe senz'altro evitato la tragedia: le statistiche ci dicono da oltre vent'anni ha ridotto i casi a ...

