Case Green | gli effetti sui cittadini | la direttiva costerà fino a 55mila euro a famiglia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Lapea(nota anche come Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) è pronta per entrare in vigore. Durante la sessione plenaria del Parlamento prevista dall’11 al 14 marzo, sarà approvato il testo che, dopo un’ultima revisione in Consiglio, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L’approvazione di questo provvedimento è avvenuta dopo lunghe trattative e segue il lavoro svolto un anno fa dal Parlamentopeo nel definire la sua posizione negoziale, successivamente discussa nel trilogo delle istituzioni comunitarie. Secondo quanto stabilito dall’articolo 9, l’Italia è tenuta a ridurre il consumo medio di energia del suo patrimonio residenziale a partire dal 2020, anno in cui inizia il conteggio,al 2050, quando si mira a raggiungere emissioni zero ...