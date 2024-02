Casbeno | perde il controllo della Smart e sfonda la vetrata di una pasticceria

La Pallacanestro Varese è la principale squadra di pallacanestro della città di Varese, fondata il 1º agosto 1945. Milita in Serie A, il principale torneo professionistico per club in Italia. Per ragioni di sponsorizzazione, è nota come Openjobmetis Varese nelle competizioni italiane e come Itelyum Varese in quelle europee.