Casalgrande | che gioia | trono conquistato

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Strepitosa Campeginese in Seconda categoria. Nonostante alcuni infortunati, i gialloblù battono la regina Fontanellatese e salgono in vetta assieme col Bussetto; decisivo il fantasista Capra che a 15’ dal gong sfrutta un’uscita al limite del portiere e insacca da posizione defilata. Hurrà di grinta per la Virtus Calerno che piega (2-1) il Corte Calcio grazie al pregiato double del bomber Falbo con shoot al volo da fuori area e deviazione a incrociare su cross di Righi. Decisivo anche il cugino Stefano per il successo di platino per la capolista Barcaccia che batte al 90’ il Montecavolo; sblocca di tap-in Greco cui risponde al volo su punizione l’ospite Benassi. Ancora decisivo il fantasista Ferrante per lo United Albinea che regola (2-1) in pieno recupero la Gualtierese: l’ex San Severo apre con un tiro da metà campo su errato rinvio del portiere e di tap-in al 92’ dopo un tiro di ...