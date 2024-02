Il Carnevale di Viareggio è considerato uno dei più importanti carnevali d'Italia, d’Europa, e del Mondo . I carri allegorici, che sono fra più grandi nel loro genere, sfilano lungo la passeggiata a mare viareggina. Le opere allegoriche, attraverso la satira, affrontano i grandi temi della contemporaneità: dalla politica nazionale e internazionale, all'ambiente, al sociale.

Carnevale di Viareggio, folla delle grandi occasioni: successo della quinta sfilata LA NAZIONE

Carnevale di Viareggio, già incassati 3 milioni. Il finale sarà in surplus LA NAZIONE

Carnevale di Viareggio, già incassati 3 milioni. Il finale sarà in surplus: Viareggio, 19 febbraio 2024 – Gli ultimi arrivati hanno ... quella delle morti bianche è una piaga che riguarda tutto il Paese. Il Carnevale è un momento di gioia e felicità, ma oggi rivolgeremo un ...

Carnevale di Viareggio 2024: cordoglio per le vittime del crollo a Firenze. Bandiera Burlamacca a mezz’asta: VIAREGGIO (LUCCA) – Qualche minuto prima dell’inizio del corso mascherato sui viali a mare di oggi, domenica 18 febbraio 2024, alle ore 15, il Carnevale di Viareggio ha ricordato i morti nel cantiere ...

I viali a mare invasi dalla folla per il quinto corso del Carnevale: Una folla incredibile ha accompagnato il quinto e penultimo corso mascherato del carnevale di Viareggio iniziato con il lancio dei coriandoli arancioni in piazza Mazzini per dire no alla violenza di g ...