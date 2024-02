Carnevale a Sansepolcro | una festa per tutta la città e non solo

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Arezzo, 19 febbraio 2024 – Ieri, in un'atmosfera die allegria, si è svolto il tradizionale, con una folta partecipazione di persone che hanno invaso Piazza Torre di Berta. Tanti i gruppi mascherati che hanno partecipato alla consueta gara: la Proloco di Santa Fiora ha trionfato nella competizione, portando vivacità e creatività con il proprio gruppo mascherato, un vero omaggio alle giostre di, titolo del gruppo mascherato “La pesca del Giunti”. Secondo posto per la Pro Loco di Gricignano con “Trasposizione in chiave ironica di una fiaba ai giorni nostri” e terzo posto per Il Circolo 21 e la loro “Linea del Tempo”. I complimenti vanno a loro così come a tutti i gruppi che si sono dedicati con creatività a questache ogni anno allieta grandi e piccini. ...

