Carnesecchi | il pararigori | Veramente straordinario

(Di lunedì 19 febbraio 2024) È esploso Marco, il “predestinato“. Il rigore parato due volte a Pinamonti nell’arco di un minuto, respinto con un tuffo alla sua sinistra nel primo tentativo e con un balzo a destra nella ripetizione, ha acceso i rifelettori sul 23enne portiere riminese, atteso ora da una doppia passerella nella “Scala del calcio“, al Meazza, domenica contro il Milan e tre giorni dopo contro l’Inter. E le luci di San Siro, dove ha già brillato a gennaio in Coppa Italia nel successo contro i rossoneri in cui fu decisivo con le sue respinte, potrebbero illuminarlo definitivamente di azzurro in vista delle prossime convocazioni di marzo del ct Spalletti, che lo ha già chiamato in autunno al posto dell’infortunato Meret. Titolare nella Dea da dicembre, saracinesca da due mesicon un crescendo di prestazioni importanti: decisivo a inizio gennaio all’Olimpico contro la ...

