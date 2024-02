(Di lunedì 19 febbraio 2024), 19 febbraio 2024 – Undi 92 anni èquesta mattina all’interno della sua abitazione, a causa di un. Con lui c’era anche la, che è invece andata incontro a conseguenze più lievi. Il rogo si è sviluppato per cause accidentali in una villetta di strada privata del Cavalluccio, dove i vigili del fuoco sono intervenuti alle 6.45. Il pensionato è stato trovato subito, portato all’esterno della casa e affidato al 118 per un tentativo di rianimazione, che purtroppo era ormai tardivo. Laè stata trovata poco più tardi,ta dai vigili del fuoco intervenuti con squadre del comando di Como e dei distaccamenti di Cantù e Appiano Gentile. E’ stata affidata ai soccorritori e trasportata in ospedale in codice verde. Secondo una prima ...

Milano (IPA: /mi'lano/ ; Milan in dialetto milanese, [mi'l~] o [mi'lã]) è un comune italiano di 1 370 623 abitanti, capoluogo della regione Lombardia e dell'omonima città metropolitana, centro di una delle più popolose aree metropolitane d'Europa; è inoltre il secondo comune più popoloso d'Italia (dopo Roma) e rientra tra le venti città più grandi dell'intera Europa.

Carimate, incendio in un'abitazione: morto un uomo, salva la figlia IL GIORNO

Villetta prende fuoco all'alba a Carimate: gravissimo un uomo, si cerca ancora una donna Fanpage.it

Villetta prende fuoco, anziano in fin di vita. La figlia si è salvata: Gravissimo incendio questa mattina a Carimate, in via del Cavalluccio. Una villetta ha preso fuoco. All’interno al momento del rogo c’erano due persone: un uomo di 92 anni insieme alla figlia. L’uomo ...

Abitazione in fiamme nel Comasco: muore un uomo, la figlia salvata dai vigili del fuoco: Un uomo di 92 anni è morto questa mattina in provincia di Como in seguito all'incendio della propria abitazione. La tragedia è avvenuta nel comune di Carimate intorno alle 6.45. A quell'ora, infatti, ...

Incendio all'alba in una villetta a Carimate: morto un uomo. Salva la figlia: I vigili del fuoco sono al lavoro da questa mattina alle 6.45 a Carimate per spegnere l'incendio che si è sviluppato in una villetta in via privata del Cavalluccio. Un uomo di 92 anni è stato soccorso ...