Capuano sentenzia | «Lotta Scudetto finita Milan ha mollato»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Giovannidà la sua sentenza definitiva su Inter, Juventus,. Non c’è più storia per il giornalista su Twitter. CAMPIONI? – L’Inter sogna, il traguardo si avvicina inaspettatamente dopo Monza–. Giovanniesprime una sentenza netta sul campionato di questa stagione: «La, o quel che ne restava, è. Non è nemmeno una questione di punti di distacco. Juventus ehanno, per limiti propri e per scelta nel caso del turn over di Pioli a Monza» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...