Cappella Sansevero | visite teatralizzate e percorsi esoterici | al via gli eventi speciali del 2024

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nuovi appuntamenti al Museoche dà il via a duedi visita in apertura straordinaria con un calendario fino all’autunno, per esplorare i misteri e gli enigmi del gioiello barocco e ampliare le opportunità di rilettura del suo patrimonio. L’associazione culturale NarteA ripropone inla sua visita teatralizzata di maggior successo, Il Testamento di Pietra, scritta e diretta da Febo Quercia, interpretata da Raffaele Ausiello, Mario Di Fonzo e Alessio Sica (doppi turni di visita in programma il 24 febbraio, il 18 maggio e il 16 novembre, alle 19,30 e alle 20,30). A sei anni dalla prima seguitissima serie ditematiche, torna con due appuntamenti anche Simboli e segreti della, il percorso ...