Caposcorta di Delmastro | ' la pistola sempre in mano a Pozzolo'

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L'arma del deputato FdI Emanuele, da cui è partito il colpo che la notte di Capodanno, a Rosazza, nel biellese, ha ferito Luca Campana, 31enne, genero del capo scorta del sottosegretario Andrea, "èstata in". Ad affermarlo agli inquirenti è stato l'ispettore della polizia Pablito Morello, come raccontato dal quotidiano La Stampa. Nelle sue parole, contenute negli atti dell'indagine, c'è la ricostruzione della scena dopo lo sparo. Ilera "l'unico a fianco a lui () dal lato sinistro, in piedi al di sopra del tavolo". Poi c'è lo sparo. ", spaventato e sorpreso ha come lasciato cadere lasul tavolo".