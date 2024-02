Capelli star | Lily Allen in versione brunette | Megan Fox con pink hair e gli altri cambi di look delle celeb

Per quanto lo shatush e il degradè siano di gran moda, la ricrescita di 2 o 3 centimetri è qualcosa che le donne detestano. E come dare loro torto? ... (europa.today)

Il rosso fragola? È solo un ricordo. L'attrice ha stravolto nuovamente il look optando per pink hair con radici scure in vista, gli stessi scelti ... (vanityfair)

Buzz cut: torna di moda il taglio cortissimo. Ecco perché farlo: Scelta radicale, il buzz cut è amatissimo dalle star, come dimostrano gli ultimi red carpet. Ecco come e perché farlo (e cosa sapere prima di darci ... Ti potrebbero interessare: Capelli corti con ...

Serie C: Zeman operato con 4 bypass lascia il Pescara, vicino ritorno Rossi: Al boemo sono stati applicati 4 bypass e dovrà star fermo 4 mesi. Si entra poi nel vivo della ... che consolida la sua posizione al centro della zona playoff grazie alle reti di Capelli , Dalmazzi e ...

Bafta 2024: i beauty look più belli: Una serata ricca di emozioni e riconoscimenti, ma anche di tanta bellezza , quella delle star ... Per restare in tema capelli , come non citare lo styling grafico, vagamente rétro di Florence Pugh , ode ...