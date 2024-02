Caos smaltimento rifiuti verdi | Confartigianato | Obbligo centri specifici? Nelle vallate scarseggiano o peggio ancora non ci sono

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Arezzo, 19 febbraio 2024 – “Ci impongono di smaltire idella manutenzione del verde indi, ma questio addirittura non ci”. La denuncia di Saimo Iebba, presidente delle imprese del verde diImprese Arezzo è rivolta a tutte quelle istituzioni che fino ad oggi non hanno trovato soluzione ad un problema che giorno dopo giorno sta diventando sempre più difficile da affrontare per le numerose imprese del territorio. “Il mio vuole essere un appello a tutti coloro che posaiutarci a trovare una soluzione”, sottolinea Iebba. “Come imprese del settore siamo giornalmente impegnati nella manutenzione del verde e lo scarto della nostra lavorazione ha una destinazione definita per ...