Caos-Napoli | Mazzarri esonerato tra poche ore Il nome del nuovo allenatore; quasi sconosciuto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L'allenamento della mattina di lunedì 19 febbraio lo dirigerà ancora Walter, dal pomeriggio però dovrebbe esserci il cambio disulla panchina del. Il patron Aurelio de Laurentiis ha deciso: sarà Francesco Calzona il sostituto dell'attualeex Torino, che firmerà per tre mesi e ricoprirà il doppio incarico di c.t. della Slovacchia e didel club azzurro. Con lui come vice ci sarà l'ex capitano Marek Hamsik, che conosce bene il club e può portare la giusta scintilla alla squadra. Se la prossima stagione, poi, ilvolesse continuare con Calzona, anche ex collaboratore di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti proprio nel capoluogo campano, dovrà pagare la stessa clausola. Il cambio è a un passo e si attende solo l'ufficialità. ...