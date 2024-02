Campionati italiani assoluti indoor Alle Marche tre medaglie di bronzo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Trediper gli atleti dellead Ancona in una spettacolare edizione deial PalaCasali. Negli 800 metri è di nuovo protagonista Eleonora Vandi che conquista il terzo posto. La mezzofondista pesarese dell’Atletica Avis Macerata, con il tempo di 2’04“51, riesce a tornare sul podio tricolore. Stesso piazzamento di Lorenzo Del Gatto nel peso: il lanciatore montegiorgese, in gara per i Carabinieri, sfiora i diciannove metri con 18.97 e ripete la terza piazza dell’anno scorso all’aperto. Tra i migliori d’Italia nei 400 metri c’è l’anconetano Alessandro Moscardi (Atl. Firenze Marathon), terzo al traguardo, che si migliora in 47“15 realizzando un altro record personale in questo splendido avvio di stagione. Nell’alto ...