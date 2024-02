Campania | ridurre il gap tra costiera tirrenica e dorsale appenninica | l’associazione Noi chiama gli esperti

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il 16 e 17 scorsi si è tenuto ad Ercolano, presso Villa Campolieto ad Ercolano, la perla delle Ville vesuviane, l’evento che gli organizzatori hanno voluto denominare “, vision e progetti. Integrare, sviluppare, valorizzare la costacon la, in un contesto di sviluppo inclusivo e innovativo”. Il cuore dell’idea progettuale ruota attorno alla necessità diil divario di sviluppo tra lae lacampane. I promotori dell’iniziativa sono statiNOI-Next Open Innovation e la società Artesa di Ciro Iengo, operatore ercolanese dello sviluppo territoriale, in collaborazione con altri operatori economici, rappresentanti del ...

La mozzarella di bufala campana è un formaggio molle, fresco e a pasta filata prodotto tradizionalmente nelle province di Caserta e Salerno. La produzione si svolge altresì in selezionate località della città metropolitana di Napoli, nonché nel Lazio meridionale, nell'alta Puglia e nel comune molisano di Venafro.

Campania, ridurre il gap tra costiera tirrenica e dorsale appenninica: a Ercolano parlano imprese ed esperti - Ildenaro.it Il Denaro

Campania, lavori da 23,5 milioni per ridurre il rischio idraulico del fiume Sarno NT+ Enti Locali & Edilizia

Amazon e AWS, doppio impegno per le competenze digitali tra le donne: Amazon annuncia un doppio impegno in favore del mondo femminile, stimolando percorsi di studio che orientano al mondo della programmazione.

A Teatro Palladium dell’Università Roma Tre: Le parole degli altri. Dialoghi diagonali sul patrimonio culturale e dintorni: Il 25 febbraio 2024, sul palco del Teatro Palladium dell’Università Roma Tre andrà in scena Le parole degli altri, uno spettacolo dedicato al tema del patrimonio culturale in rapporto alla società con ...

Cultura in crisi in Campania: l'appello di De Luca e Laurito per sbloccare i fondi: Introduzione Luciano Schifone, consigliere del Ministero della Cultura, ha descritto come una scena pirandelliana la situazione al Teatro Sannazaro. Gli operatori culturali della Campania, guidati da ...