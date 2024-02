Calzona verso il Napoli | le ultime sul suo staff

Walter Mazzarri ai titoli di coda come tecnico del Napoli . Il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis ha deciso per il secondo cambio in ... (ildenaro)

Napoli, Mazzarri ha finito l'allenamento, De Laurentiis forse sta incontrando Calzona: Si va verso l'esonero. Il successore è Calzona attuale ct della Nazionale, conosce benissimo l'ambiente. Arriva col suo secondo Bonomi e il preparatore atletico Sinatti che ha lasciato il Napoli per ...

Mazzarri sta dirigendo l'allenamento, il vice di Calzona sarà Bonomi (Sky Sport): Si va verso l'esonero. Il successore è Calzona attuale ct della Nazionale, conosce benissimo l'ambiente. Arriva col suo secondo Bonomi e il preparatore atletico Sinatti che ha lasciato il Napoli per ...

Calcio Napoli, verso l'addio a Mazzarri: in arrivo Calzona e Hamsik: ... attuale ct della Slovacchia ed ex vice di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti, insieme ad una bandiera del Napoli Marek Hamsik, ex capitano azzurro e oggi collaboratore dello stesso Calzona in ...