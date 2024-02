Calzona ufficiale al Napoli Alvino svela | “Il ruolo offerto da De Laurentiis a Marek Hamsik”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Èl’arrivo alla SSCdi Francesco. Il mister sostituirà Walter Mazzarri sulla panchina partenopea già dalla prossima partita contro il Barcellona. Il presidente Aurelio Deha annunciato il suo arrivo così. “Diamo il benvenuto a. Cerchiamo di aiutarlo senza contrasto perché sempre sarà complicatissimo preparare in 24 ore una partita L'articolo

Mancava solo l’ufficialità e non è tardata ad arrivare: ai microfoni di Sky Sport Aurelio De Laurentiis ha annunciato l’arrivo di Francesco Calzona ... (calcioweb.eu)

ADL ha esonerato Walter Mazzarri e ingaggiato Francesco Calzona come nuovo allenatore del Napoli . Niente Hamsik nello staff. CALCIO Napoli – Il ... (napolipiu)

Diretta Napoli, è ufficiale: Mazzarri esonerato. Calzona il nuovo allenatore. Segui la giornata LIVE: De Laurentiis ha deciso: via Mazzarri , dentro Calzona . Il commissario tecnico della Slovacchia svolgerà il doppio incarico con un contratto fino a giugno e siederà sulla panchina del Napoli già per la gara di mercoledì valida per l'andata degli ...

Napoli, Mazzarri verso l'esonero, Calzona (doppio incarico) con Hamsik pronti: ...dello stesso Calzona in nazionale. Il ct della Slovacchia sarebbe già stato autorizzato dalla federazione al doppio incarico , con un contratto fino a giugno. Manca ancora l'annuncio ufficiale ma il ...

Mazzarri guida allenamento Napoli, atteso annuncio Calzona: ... dopo una riunione con i suoi più stretti collaboratori, svoltasi in mattinata, si è mosso in auto nel primo pomeriggio e a quanto pare avrebbe incontrato Calzona. Per l'annuncio ufficiale che ...