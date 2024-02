Calzona | la Slovacchia | «Sì al Napoli a tempo ma sarà sempre a disposizione della Nazionale»

(Di lunedì 19 febbraio 2024)nuovo allenatore del. Gianluca Di Marzio riporta il comunicatofederazione slovacca sul doppio incarico del ctslovacca. “La scorsa settimana la Federcalcio slovacca e l’allenatore Francescohanno concordato un nuovo contratto fino alla fine del 2025. In caso di promozione ai Mondiali del 2026, il contratto verrebbe automaticamente prorogato fino al termineprestazionesquadra. laslovacca di calcio nella fase finale del torneo. Solo domenica 18 febbraio è arrivata la richiesta ufficiale da parte dell’SSCche Francescopotesse svolgere conraneamente alla carica di capo allenatore ...

Walter Mazzari è attualmente l’allenatore del Napoli e, a quanto sembra ci resterà almeno fino a mercoledì, quando gli azzurri sfronteranno in ... (ilnapolista)

Napoli, Calzona nuovo allenatore e De Laurentiis liquida Mazzarri: "Un amico". Le parole sul ritorno di Hamsik: ... che sin qui ha sbagliato praticamente tutto, si augura di sì e spiega perché ha scelto il Ct della Slovacchia : "Ci proviamo attraverso Calzona, che qui ha lavorato con Sarri e Spalletti e che ...

Napoli, addio Mazzarri: arriva il terzo allenatore. De Laurentiis punta su Francesco Calzona: È il presidente Aurelio De Laurentiis il primo a dare il benvenuto a Francesco Calzona, ct della Slovacchia, che torna a Napoli, dopo essere stato vice prima di Maurizio Sarri tra il 2015 e il 2018, ...

Il Napoli cambia ancora, via Mazzarri, arriva Calzona: Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, annuncia la decisione di esonerare Walter Mazzarri per puntare su Francesco Calzona, ct della Slovacchia in passato vice sia di Maurizio Sarri ...