Calzona è il figlio che Spalletti e Sarri non hanno mai avuto

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Francescoè ilchenon hanno mai avuto. E’ una crasi di nostalgia pura, per De Laurentiis: il secondo del tecnico dello scudetto perso in albergo e di quello dello scudetto vinto in fuga. Il minimo comune multiplo del passato che torna, non avendo funzionato il ritorno al trapassato: Mazzarri. Il presidente del Napoli è giustamente passato alla fase “smarmella tutto”, con la saturazione completa delle luci riflesse sul dramma d’una squadra campione in anestesia totale. E’ una mossa comprensibilmente di rottura, frutto anche d’una disperazione interventista alla vigilia del Barcellona, della Champions, dell’ultima chance di redenzione stagionale. Come dicono a Los Angeles, quartieri suoi: when in trouble go big. Se sei nei casini rischia tutto. Provaci. Da queste parti si traduce pure ...