Calzona atteso a Castel Volturno | spunta l’indizio dal Napoli

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Giornata bollente per i tifosi partenopei:un altro indizio che certifica il passaggio di consegna sulla panchina azzurra. Nelle prossime ore il proseguimento della rumorosa e sciagurata stagione delsarà ancora caratterizzato da un colpo di scena. In queste ore, il presidente del, Aurelio De Laurentiis, è a lavoro per farsì che la firma del nuovo allenatore arrivi il prima possibile, in vista dell’imminente e delicatissima sfida di Champions League contro il Barcellona, in programma mercoledì 21 febbraio, ore 21, allo stadio Diego Armando Maradona. L’idea della dirigenza partenopea sarebbe quella di consegnare la squadra a Francescoentro la rifinitura di domani. Il CT della Slovacchia ha ricevuto il via libera dalla federazione e l’unico nodo da sciogliere sarà prettamente sul piano ...

