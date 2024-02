Calzona al Napoli | le 3 condizioni della Slovacchia e il 'diritto di revoca' | tutte le info

Napoli, Mazzarri esonerato: al suo posto arriva Calzona: Al posto del tecnico livornese, il presidente del Napoli ha scelto di puntare su Francesco Calzona, attuale commissario tecnico della Slovacchia, della quale rimarrà allenatore part time. De ...

Napoli, ufficiale la nuova svolta in panchina: via Mazzarri, arriva Calzona. Adl: 'Walter resterà nei nostri cuori': Calcio 2023 - 2024 Serie A Squadra Napoli Alla fine la nuova svolta in panchina è arrivata. Francesco Calzona è il nuovo allenatore del Napoli. Il club partenopeo cambia per la terza volta la guida tecnica. L'ultima volta era accaduto nella stagione 1997 - 1998 (quando i tecnici furono addirittura ...

Napoli, l'ultima volta che cambiò tre allenatori fu retrocessione in Serie B. I numeri: Calzona Napoli, il dato negativo registrato in casa azzurro dopo il terzo tecnico cambiato in questa stagione. Ecco i numeri Calzona diventerà il nuovo allenatore del Napoli, ma il dato che spaventa ...