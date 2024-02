Calzona al Napoli | la nota della Slovacchia | ci sono dei parametri da rispettare

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 19 febbraio 2024)sarà il nuovo tecnico del, ciò non impedirà all’attuale c.tdi proseguire con tale nazionale. Da stasera è ufficiale: Francescoè il nuovo allenatore del. Il tecnico calabrese, natio di Vibo Valentia, dopo due esperienze da secondo in azzurro, rispettivamente alle spalle di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti, tornerà sulla panchina dei campioni d’Italia dalla porta principale. Il primo allenamento verrà diretto domani, quando quest’ultimo nella conferenza pre gara di Champions League, coglierà l’occasione per essere presentato alla stampa.: laFederazione Slovacca sul c.t Doppio ruolo per, che nonostante il prestigioso ...