Calendario Test F1 2024 | programma Sakhir | dove vederli in tv e streaming

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L’attesa è ormai finita ed è giunto il momento di scendere in pista, da mercoledì 21 a venerdì 23 febbraio, per un primo assaggio del Mondialedi Formula Uno. Il circuito di, sede della prima gara stagionale ad inizio marzo, ospita infatti l’unica finestra dicollettivi ufficiali in preparazione del prossimo campionato. I piloti e gli ingegneri avranno la possibilità di raccogliere dati preziosissimi sul comportamento in pista delle nuove macchine, in attesa di spingere il massimo a partire dal round inaugurale previsto sempre in Bahrein dal 29 febbraio al 2 marzo. La Red Bull, guidata da Max Verstappen, resta il punto di riferimento che verrà subito messa nel mirino dalle varie Mercedes, Ferrari, McLaren e Aston Martin. Di seguito ilcompleto, ildettagliato, gli ...

Quando manca poco più di un mese al via del Motomondiale 2024 , che inizierà ufficialmente nel weekend 8-10 marzo a Lusail con il Gran Premio del ... (oasport)

Dopo aver messo in archivio i Test di Sepang, ora ci attendono quelli di Lusail . Sulla pista qatariota, dove prenderà il via anche il Mondiale ... (oasport)

Il Campionato mondiale di Formula E 2023-2024 (per ragioni commerciali denominato ABB FIA Formula E World Championship 2023-2024) è, in corso, la decima edizione del campionato di Formula E, quarta come campionato mondiale FIA.

MotoGP, test in Qatar a Lusail: calendario e orari Sky Sport

Calendario prove concorso Agenzia Industrie Difesa, 4 marzo 2024 Ti Consiglio

SBK, Montella a un soffio dal…": I team Superbike sono già a Phillip Island pronti a scendere in pista per l’ultimo scampolo di test precampionato. Sui monitor nei box però, al momento, non “girano” i software… Leggi ...

Ungheria-Italia, Qualificazioni Europei basket 2025: programma, orario, tv, streaming: Una settimana in cui l'Italbasket sarà assoluta protagonista. Partono le qualificazioni agli Europei di basket del 2025; per gli azzurri di Gianmarco Pozzecco queste partite saranno più un test per ca ...

SBK | Test Phillip Island: l’ultima prova prima del via della stagione: SBK Test Phillip Island 2024 - Martedì 20 febbraio si terranno a Phillip Island gli ultimi test ufficiali prima dell'inizio di stagione che avverrà proprio sulla pista australiana dal 23 febbraio. Dov ...