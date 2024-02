(Di lunedì 19 febbraio 2024) Un mese pieno die poie aprile regaleranno qualche giorno diagli studenti. Le date variano in base ai calendari scolastici regionali deliberati dalle Regioni, senza dimenticare iche i collegi docenti possono avere ulteriormente stabilito. Circa tre mesi diancora e poi si terminerà, salvo chi sarà impegnato con gli esami di Stato. L'articolo .

Si chiude il 2023, si apre il 2024 . Il Calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2023- 2024 gioca un ruolo chiave nella determinazione ... (orizzontescuola)

Siamo già in prossimità delle vacanze di Pasqua e molti potrebbero voler organizzare una gita fuori porta in famiglia. Quest’anno la Pasqua si ... (informazioneoggi)

L'istruzione negli Stati Uniti d'America può essere fornita attraverso scuole pubbliche, scuole private o ricevendo un'istruzione a casa.

Calendario scolastico 2024, da Pasqua alla fine delle lezioni: i giorni di vacanza e ponti attesi Orizzonte Scuola

I ponti del calendario scolastico attesi nel 2024: le date da appuntare Scuolainforma

I ponti del calendario scolastico attesi fino a giugno 2024: date da appuntare: Nel 2024 saranno possibili altri ponti per sfruttare le vacanze del calendario scolastico legate alle festività

Concorso dirigenti scolastici, verso la prova preselettiva: le info utili: Il calendario della prova preselettiva ... su tali ambiti e valuta la sua capacità di risolvere un caso relativo alla funzione del dirigente scolastico. Una verifica della conoscenza e dell’uso degli ...

Dimensionamento scolastico, come si forma la nuova graduatoria interna: Per effetto della Legge di Bilancio 2023, dal prossimo anno scolastico 2024/25 molte scuole subiranno gli effetti del dimensionamento scolastico, perderanno la propria autonomia e confluiranno in ...