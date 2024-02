Calendario Mondiali bob e skeleton 2024 | programma | orari | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Le stagioni di bob esono pronte per il loro momento più importante dell’anno. Siamo ai nastri di partenza, infatti, dei Campionatiche si disputeranno a Winterberg (Germania) nel corso dei due prossimi fine settimana. Si inizierà con logià nella giornata di giovedì 22 febbraio con le prove di singolo. Quella maschile alle ore 14.00, quella maschile alle ore 10.00 Sabato 24 febbraio, invece, si chiuderà ilcon la gara di staffetta mista. Sempre sabato 24 febbraio prenderà il via ildel bob. Alle ore 09.00 si inizierà con il monobob, quindi alle ore 13.00 toccherà al bob a 2 maschile. Nel weekend successivo, invece, venerdì primo marzo alle ore 15.00 toccherà al bob a 2 femminile, mentre sabato 2 marzo alle ore 10.00 sarà in scena il bob a 4. I Campionati ...