Calendario Europei indoor tiro con l’arco 2024 | programma | orari | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Da martedì 20 a sabato 24 febbraio si disputeranno a Varazdin (in Croazia) i Campionatidicon, primo grande evento della stagione internazionale con in palio le medaglie. La rassegna continentale al coperto, per la seconda edizione consecutiva, vedrà impegnate ben tre divisioni: olimpico, compound e arco nudo. L’Italia ha convocato ben 32 atleti tra categorie senior e Under 21, con l’obiettivo di migliorare il bottino di Lasko 2022 e provare a vincere il medagliere. Fari puntati, anche in ottica Parigi, su alcuni big azzurri del ricurvo come Mauro Nespoli, Alessandro Paoli, Tatiana Andreoli, Chiara Rebagliati e Lucilla Boari, ma anche sul giovane emergente Matteo Borsani. Di seguito ilcompleto, il ...