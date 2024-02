Calciomercato Milan – Attaccante | pronto l’assalto al bomber del Fenerbahce

Zaniolo, tre club di Serie A lo vogliono: la Roma ha una percentuale sulla rivendita: Su di lui ci sono Juventus , Milan e Fiorentina. La Roma osserva e resta alla finestra poiché ... Leggi i commenti Calciomercato as roma: tutte le notizie

Dal Milan alla Juventus: l'operazione in prestito ingolosisce le big: Calciomercato Juventus, adesso ci sono - di nuovo - i bianconeri nel suo futuro. Tutti i dettagli della possibile situazione.

Milan: ma qualcuno ha ancora il coraggio di difendere Pioli: ... lasciandoci in 10 per tutto il secondo tempo e giocandosi, spero, la riconferma per il prossimo anno, perché non sei da Milan, non c'hai la testa per stare nel Milan, provocazione subita o no... Ci ...