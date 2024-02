Calciomercato | Mbappé-Real Madrid | effetti collaterali anche in Serie A?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 febbraio 2024) No, non è per niente un canonico “fulmine a ciel sereno”. La situazione era ben nota, infatti, da diverso tempo. Kylian, il calciatore attualmente più forte del mondo, non eserciterà la clausola di rinnovo automatico con il Paris Saint-Germain che avrebbe spostato la deadline del suo possibile addio al 2025. Tradotto: il francese campione del mondo andrà via a costo zero dai parigini in questa sessione estivo di trattative. La prossima squadra dell’asso transalpino è ufficiosa,se non ufficiale: il numero dieci andrà a rafforzare la società guidata in panchina dal nostro Carlo Ancelotti mettendo un mattoncino in più nel forte muro del. Un sogno che avvererà, l’attaccante, dopo un lungo braccio di ferro con il patron Nasser Al-Khelaifi che, nonostante le resistenze, si è dovuto arrendere ...