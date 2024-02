Dalla Germania riferiscono come il Bayern Monaco sarebbe fortemente interessato a Theo Hernandez, terzino e vice capitano del Milan (pianetamilan)

Nel calcio professionistico, il calciomercato è l'insieme delle trattative contrattuali atte a definire il trasferimento di un calciatore da una squadra ad un'altra.

Calciomercato – Dalla Spagna: “Mbappé ha firmato con il Real Madrid” Pianeta Milan

Calciomercato: rivoluzione Juve, già prenotato il prossimo acquisto CalcioNow

DIRETTA panchina Napoli: Calzona in pole, rischio esonero per Mazzarri: Gli azzurri sono lontanissimi dalla zona Champions e il nuovo passo falso in casa contro il Genoa rischia di costare caro al tecnico toscano. Walter Mazzarri (LaPresse) – calciomercato.it Ore calde e ...

Tre giornate e stangata Milan: piove sul bagnato per Pioli: Il Milan crolla nel posticipo contro il Monza dopo nove risultati utili consecutivi in campionato e interrompe la scalata in classifica.

30 milioni per la Roma, Pellegrini decisivo: sorride anche Spalletti: Calciomercato Roma, 30 milioni e rivoluzione De Rossi ... sorride anche Spalletti Da questi passerà il futuro a media e breve gittata della Roma, che a partire dal mese di giugno è attesa da una ...